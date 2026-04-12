お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。共演をNGにしたことのある芸人を明かした。毒舌芸人たちがギャラへの不満として、メンタル料としてギャラを別に上げてほしいと吐露。すると古坂大魔王が「1暴露いくらとか…それで売っていったら？1暴露いくら、悪口も松竹梅で」と提案した。久保田は「初出しだし、俺も勇気ださないとアカン」とし、「10万ぐらい？」の