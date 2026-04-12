2026年の野球シーズンがスタートし、アメリカの野球ファンはそわそわしている。ニューヨークでは、ヤンキースタジアムでの初戦が行われた4月3日にはヤンキースのユニフォームを着たファンの姿が市内のあちらこちらに見られ、街にシーズンの到来を告げた。日本選手に目を向ければ大谷翔平（ドジャース）をはじめ、アメリカでの初めてのシーズンを迎えた岡本和真（ブルージェイズ）や村上宗隆（ホワイトソックス）らが好調な滑り出し