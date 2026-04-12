パドレスのフェルナンド・タティス外野手（27）が11日（日本時間12日）、本拠でのロッキーズ戦で、メジャーでは初めて二塁の守備位置でスタメン出場した。試合はパドレスが最大4点差を逆転し、4連勝を果たした。同外野手は2023年9月6日のフィリーズ戦で1イニング、二塁を守った経験はあるが、先発出場は初めて。MLB.comによるとマイナーでは10試合の先発出場の経験があるが、最後の出場は2017年だという。「2番・二塁」でス