◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手が無失点を継続しています。早稲田大から巨人に入団した田和投手。ここまで5試合にリリーフ登板し、いずれも無失点に抑えています。この日は2点ビハインドで迎えた7回に2番手として登板。先頭の長岡秀樹選手はファーストゴロに抑えるも、後続のサンタナ選手には四球を許し、古賀優大選手にはレフトへのヒットを浴びます。これで1ア