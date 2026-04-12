新年度のたびに話題に上がる「新入社員の早期退職」。近年は、入社から間もなく職場を離れるケースも珍しくなくなっている。働き方や価値観が多様化する中で、その決断の背景も一様ではないようだ。今回は、入社後すぐに退職を決めたという2人のエピソードを紹介する。◆感動するはずの映像で…涙が止まらなくなった山本綾香さん（仮名・30代）は、新卒で結婚式場に就職。特別な一日を支える仕事にやりがいを感じていたが、