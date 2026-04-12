大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年10月15日記事は取材時の状況）＊＊＊打ち解けやすい空気を纏う女性だと思った。色白で華奢な四肢をややせわしなく動かし、笑顔を絶やさずこちらに思いを伝えてくる。渋谷の人気店「道玄坂クリスタル」に所属する、わかなさんだ。親しみを演出し