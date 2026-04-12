◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(12日、ベルーナドーム)西武対ロッテは延長戦に入りました。両チーム無得点で迎えた9回、3番手の岩城颯空投手がフォアボールとヒットで1塁3塁のピンチを招くと、1番・西川史礁選手にタイムリーを浴び先制を許します。0-1とされた西武はそのウラ、1アウトからフォアボールでランナーを出すと、相手の暴投もあり2アウト2塁とします。ここで2番・源田壮亮選手に打席がまわるとセンターへしぶとくヒッ