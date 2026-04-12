◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコン）先発した日本ハムの有原航平投手（３３）が５回９安打６失点で降板した。１１４球を投げ３四球５奪三振。最速は１５０キロだった。史上１４３人目のＮＰＢ通算１００勝は次回以降にお預けとなった。初回に一塁・清宮幸の失策も絡み３点を失う苦しい立ち上がり。３回に万波、野村の適時打、水野の犠飛で４点を奪い逆転に成功するも５回に再び３点を奪われリードを守れ