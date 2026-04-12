◆パ・リーグ楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイル）オリックスが今季２度目の完封負けを喫し、ビジター５連敗で貯金が消滅した。先発の新外国人・ジェリーが来日２度目の先発。８１球で６回４安打１失点にまとめたが、打線の援護がなく、ＮＰＢ初勝利はお預けとなった。８回は３番手・古田島が辰己の２ランなどで３点を失った。打線は楽天投手陣を打ち崩せず、今季最少の３安打。それでも、試合前時点で打率１割と苦