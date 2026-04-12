◆パ・リーグ楽天４―０オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）楽天がオリックスに完封リレーで勝利。２連勝でＡクラスに浮上。貯金を１とした。先発した滝中瞭太が７回途中を２安打無失点の快投。自らの連敗を５で止め、今季初勝利をマークした。１点リードの７回１死二塁から２番手で救援した田中千晴は、フォークを武器に後続を断つ快投を見せた。打線も５回１死二塁では１番の小郷裕哉が中前に先制打。８回無死一