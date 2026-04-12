◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２４）が今季２勝目をかけて先発し、６回１１０球を投げて８安打２失点で降板。自身初の開幕２連勝を逃した。この日は同学年・山瀬とのバッテリー。２回までは安打を許しながらも無失点で切り抜けた。３回には長岡、サンタナに連打を献上し、ヤクルトの３番・古賀に今季チーム２つ目の送りバントを決められて１死二、三塁。４番オスナの一ゴロ