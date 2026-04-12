俳優の安田顕が11日、TBS系バラエティ番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)にゲスト出演。思い出の飲食店とともに、不遇時代を支えた食やサラリーマン時代の逸話、家族への思いを語り、放送後のSNSでは「顕さんらしい」「めちゃくちゃ笑った」など反響が広がった。安田顕この番組は、MCの加藤が、俳優、女優、アーティスト、アスリート、お笑い芸人などゲストの「食」と「人生」を根掘り葉掘り聞き出し、ゲストの姿や魅力