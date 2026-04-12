4月12日、阪神11Rで行われた第86回桜花賞（3歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝1億4000万円）は、松山弘平騎乗の1番人気、スターアニス（牝3・栗東・高野友和）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に5番人気のギャラボーグ（牝3・栗東・杉山晴紀）、3着に12番人気のジッピーチューン（牝3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:31.5（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、ドリームコア（牝3・美浦・萩原清）は、9着敗退。【阪神JF