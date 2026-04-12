【モデルプレス＝2026/04/12】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2026年4月11日、自身のInstagramを更新。友人との写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】療養中の清原翔「素敵な写真」と話題、美人女優との親密ショット◆清原翔、長濱ねるらとの写真公開清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、長濱ねるや友人と写った自撮りを公開。笑顔が印象的な自然体なカットとなっている。この投稿にファ