この春、心ときめくコラボが登場♡Mila Owenと世界中で愛されるピーナッツコミックが初タッグを組み、特別なコレクションを発表しました。スヌーピーやウッドストックたちの遊び心あふれるデザインを、大人っぽく落とし込んだラインナップが魅力。日常にもお出かけにもぴったりなアイテムを、ぜひチェックしてみてください♪ 主役級アパレルライン♡ 「スヌーピーTシャツ」は6,