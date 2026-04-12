NHKEテレの幼児向け番組「みいつけた！」（月〜金曜前7・35）で4代目「スイちゃん」を務めた女優の増田梨沙（12）が12日までに自身のインスタグラムを更新。中学校入学を報告した。桜の下で撮影した写真を公開し、「中学校に入学しました」と報告。「新しい学校新しいクラス最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかったけど少しずつ話せるようになってきました毎日とっても楽しいです」と充実感いっぱいに