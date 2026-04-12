元日向坂46の佐々木美玲、超特急の森次政裕がダブル主演を務め、16日に放送スタートするMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』より、原作オマージュカットが公開されている。【画像】『あの夜、社長の子供を授かりました』原作版の溺愛バックハグ同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン×一途な愛を注ぐ溺愛・御曹司。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー