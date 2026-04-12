WBC世界バンタム級挑戦者決定戦から一夜明け、記者会見でポーズをとる那須川天心＝12日、東京都内世界ボクシング評議会（WBC）バンタム級挑戦者決定戦でTKO勝ちした那須川天心（帝拳）が試合から一夜明けた12日、東京都内で記者会見に臨み「ここで勝てて生き残れたのはでかい。選手としても一人の男としても成長できた」と笑顔で語った。元人気キックボクサーの那須川は効果的に強打を浴びせ、対戦相手のフアンフランシスコ・