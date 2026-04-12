プレーオフを制しツアー初優勝を果たした石坂友宏＝東建多度CC名古屋男子ゴルフツアーの国内初戦、東建ホームメイト・カップは12日、三重県東建多度CC名古屋で最終ラウンドが行われ、26歳の石坂友宏がツアー初優勝を果たした。3位から出た石坂は4バーディー、1ボギーの68で回って通算9アンダーの204で稲森佑貴と並び、プレーオフを制した。