「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの新助っ人、クーパー・ヒュンメル外野手が四回、反撃の来日１号ソロを放った。４点を追う四回１死、ここまでパーフェクトに抑えられていた床田をとらえ、バックスクリーン左に豪快なアーチをかけた。ヒュンメルといえば、８日の中日戦で右翼ポール際に大飛球を放ったが、本塁打からファウルに判定が覆り、“幻の１号”となったことが記憶に新しい。この日は、四回に小