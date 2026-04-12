「東京六大学野球、慶大１０−４立大」（１２日、神宮球場）慶大の先発を努めた広池浩成投手（４年・慶応）が今季初登板で自己最速タイとなる１５３キロを計測した。「神宮のマウンドで出力を出す」ことをテーマの一つとしてマウンドに上がった。初回の１５球は全て直球で押すなど強気の投球。２回１／３を４失点（自責３）に終わったが、トラックマンでは自己最速タイとなる１５３キロを計時し、「先発の時はなかなか出力が