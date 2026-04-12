俳優の永作博美が、4月10日放送のTBS系『A-Studio＋』に初出演した。アイドルとしてのデビューから俳優としての転機、さらに共演者の証言を通じて、その素顔と歩みが明らかになった。【写真】貴重なアイドル時代を明かした永作博美永作は1989年、アイドルグループ「ribbon」のメンバーとして活動を開始。バラエティ番組出演をきっかけに芸能界入りし、93年にはソロデビュー、20代前半から本格的に俳優業へと舵を切った。しかし