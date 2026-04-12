「ＤｅＮＡ−広島」（１２日、横浜スタジアム）広島の先発・床田寛樹投手が中前適時打を放ち、今季初打点をマークした。野手顔負けの打撃力を発揮した。四回に３点をあげて、相手先発・石田裕を攻略した。先頭・小園の飛球を左翼手・ヒュンメルが落球。相手のミスに乗じて、坂倉と佐々木が適時打を放った。さらに２死一、三塁から投手・床田が打席に入ると、石田の低めのシンカーを拾って中前への適時打。“自援護”に床田は