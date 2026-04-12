◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ最終日（１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）３位で出た２６歳の石坂友宏（都築電気）がツアー初優勝を飾った。この日は４バーディー、１ボギーの６８で回り、通算９アンダーで並んだ稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）とのプレーオフを２ホール目で制した。通算８アンダーの３位にＭ・ヘンドリー（ニュージーランド）が続き、服部雅也は通算７アン