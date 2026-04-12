◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節浦和―東京Ｖ（１２日・埼玉スタジアム）浦和ＦＷ肥田野蓮治が、今季４点目となる先制ゴールを挙げた。０―０で迎えた後半１分。ＭＦサビオのスルーパスに抜け出すと、自慢のスピードを生かして一気にゴール前へ。ＧＫの位置を見定め、左足でゴール左隅に流し込んだ。今季桐蔭横浜大から新加入した肥田野は、３月７日の水戸戦以来となるゴール。開幕からチームの得点源として機能し