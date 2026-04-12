◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝利を飾った同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京・新宿区の所属ジムで会見。格闘技キャリア初の敗北を乗り越えて世界再挑戦への切符を獲得した那須川は「自