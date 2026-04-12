【モデルプレス＝2026/04/12】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が4月11日、自身のInstagramを公開。トレーニング中や街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】元IZ*ONE25歳美女「シルエット最強」美くびれ際立つトレーニングウェア姿◆ キム・ミンジュ、スタイル際立つトレーニングウェアミンジュは「3月？4月！」とつづり、屋内でのトレーニングウェア姿の写真など複数枚を投稿。ピンクや黒のピ