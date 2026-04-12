【モデルプレス＝2026/04/12】お笑いタレントのやす子が4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部ファンの危険な行動に注意喚起した。【写真】やす子、本名書かれた制服姿◆やす子、ファンの危険な行動に注意喚起やす子は「ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と一部ファンの危険な