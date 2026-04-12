【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の佐藤綺星が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】21歳AKB次世代エース「透明感すごい」雰囲気ガラリの新ヘア◆佐藤綺星、新ヘアスタイル公開佐藤は「＃ヘアカット」「＃レイヤー」とハッシュタグを添え、動画を投稿。サイドにレイヤーの入った黒髪のロングヘアでリムレスメガネをかけ、カメラに向かって微笑む姿を公開した。◆ 佐藤綺星の投稿に反響この投