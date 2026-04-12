お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。上京当時住んでいたアパートの家賃を明かす場面があった。番組では今年2月の東京23区シングル向き賃貸物件の平均賃料が13万2903円となったと紹介。出演者の上京当時の家賃が話題となり、上京当時杉並区に住んでいたと明かされた上田は「久我山の風呂なしで5万5000円だったかな」と振り返った。「6