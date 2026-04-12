女優の松居一代（68）が12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。25年前に4億5000万円をキャッシュで支払ったという自宅を公開した。観音扉の玄関扉を開ける広々空間が。松居は全てを風水に基づいて設計してあると説明し「全ては財を成すため」と目力全開でトーク。ところかしこにあしらわれた金色は金運、財運を引き寄せるカラー。八角形の絨毯は450万円と紹介され「風水というのは4000年の歴史があって学問なん