◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）日本ハムの有原航平投手（33）が5回9安打3四球で114球を要して6失点降板。NPB通算100勝目はお預けとなった。初回に味方守備の失策も重なって3点を失ったが、3回に打線が奮起。万波、野村の適時打などで一挙4点を挙げて逆転した。ところが2点リードで勝利投手の権利がかかった5回に周東の適時打、海野のセーフティースクイズ、川瀬の中犠飛で再逆転を許し