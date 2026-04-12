12日、都内で開かれた自民党大会。会場の一角に人だかりができていました。そこにあったのは「ガチャガチャ」コーナーです。景品の目玉は高市首相のアクリルスタンド（音声も出る仕様）。高市首相の側近、尾崎官房副長官も挑戦しましたが、引き当てたのは…残念ながら自民党の缶バッジでした。会場が一際盛り上がったのが自民党が結党した1955年生まれというミュージシャン、世良公則さんが登場したシーン。世良さんが名曲「燃えろ