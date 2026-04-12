◇プロ野球セ・リーグ DeNA-広島(12日、横浜スタジアム)DeNAのヒュンメル選手が来日初ホームランを放ちました。4点ビハインドの4回、ヒュンメル選手が1アウトランナーなしで打席がまわると、ここまで無失点投球の広島・床田寛樹投手からセンターバックスクリーンへ1号ソロホームランを放ちました。ベースを1周したヒュンメル選手はベンチへ戻るとDeNA先発の石田裕太郎投手と熱いハグをかわします。ヒュンメル選手は前の回の守備で
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