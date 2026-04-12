2026年4月11日（土）、栃木県足利市の「あしかがフラワーパーク」で、春の祭典「ふじのはな物語〜大藤まつり2026〜」が開幕しました。2026年は昨年を上回るペースで開花が進んでおり、当初の予定を繰り上げて4月15日（水）から夜間ライトアップが開始される異例の展開となっています。樹齢160年を超える大藤や、CNNも絶賛した幻想的な光景はまさに今がチェックすべきタイミング。本記事では、JR両毛線「あしかがフラワーパーク駅」