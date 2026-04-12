水戸ホーリーホックは12日、FW渡邉新太(30)の未発表だった入籍および第1子の誕生を公表した。水戸の10番を背負う渡邉は今季ここまで9試合に出場し、2ゴールを記録している。クラブ公式サイトを通じ、「私事ではございますが昨年結婚し、このたび第一子が誕生しました。家族が増え、より一層責任と喜びを感じています。命懸けで産んでくれた妻には感謝しています。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。今後とも