【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節】(長野U)長野 1-1(PK1-4)磐田<得点者>[長]藤川虎太朗(39分)[磐]マテウス・ペイショット(16分)<警告>[長]野嶋圭人(33分)主審:窪田陽輔