奈良県のご当地アイドル『CuteRobin』の元メンバーの陽向菜々美さんが11日に自身のX(@hinata_nanami_)を更新し、奈良クラブのマスコット『シューカ(蹴鹿)くん』との“じゃれ合い”を報告した。CuteRobinは奈良クラブ公認サポーター。陽向さんは昨年にグループを卒業し、この日はオフィシャルストアで1日店長を務めていた。陽向さんは「ご報告」と題し、「シューカくんに足を踏まれて殴り合いの喧嘩になりました 最後は仲直り