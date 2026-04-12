卓球の「WTTコンテンダー太原」は12日、男女シングルスの決勝が行われる。両種目で日本勢が勝ち上がっており、タイトルをかけた大一番に注目が集まっている。 ■男女で日本勢が決勝進出 中国・太原を舞台に連日行われているWTTシリーズ。最終日となる12日に日本勢3選手が決勝に臨む。女子シングルスでは第1シードで世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）が順当な勝ち上がりで決勝進出。準々決勝ではダ