男子ゴルフツアーの国内初戦、東建ホームメイト・カップは12日、三重県東建多度CC名古屋で最終ラウンドが行われ、石坂友宏が通算9アンダーの204で並んだ稲森佑貴とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を果たした。