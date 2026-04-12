「中日−阪神」（１２日、バンテリンドーム）阪神が五回に中日・高橋宏斗投手を鮮やかに攻略して見せた。先頭の前川が右前打で出塁すると、１死後に高橋が二塁へきっちりと進めた。近本が四球を選んで２死一、二塁と好機を拡大すると、中野が左中間を破る適時二塁打を放った。さらに続く森下は初球を中前にはじき返す２点タイムリー。佐藤輝も左翼線へ二塁打を放ち、大山が申告敬遠で歩かされて満塁としたが、木浪は空振り