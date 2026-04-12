女優の杏（39）が12日、都内で同時刊行のエッセー「杏のパリ細うで繁盛記」（新潮社）「杏のとことこパリ子連れ旅」（ポプラ社）の発売記念イベントを行った。2022年にフランス・パリと日本の2拠点生活を開始した。「細うで繁盛記」はパリ移住後の2拠点生活をつづったもので、「とことこパリ子連れ旅」はパリ暮らしのきっかけとなった3人の子供との3回の旅が描かれている。違う出版社からの2冊同時の出版。9年ぶりのエッセーと