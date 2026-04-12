元放送作家で、現在はスタートアップ企業への投資・育成に携わる鈴木おさむ氏の何気ない “ラーメン投稿” が、思わぬ大論争を巻き起こしている。発端は、鈴木氏がXに投稿した一枚の写真だった。写っていたのは、ラーメン店のカウンターにぽつんと置かれた一杯のライス。これに添えられた言葉が波紋を呼んだ。《たしかに、セット頼んだんだけどライスだけ出てきてラーメン出てくるまで2分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すの