中日・高橋宏斗投手（２３）が１２日の阪神戦（バンテリン）に先発し、投球が打者に当たりかけて球場内がどよめくシーンがあった。場面は両チームとも無得点で迎えた４回一死一塁。一塁走者だった佐藤の二盗を阻止し、二死無走者となり、高橋宏が大山悠輔内野手（３１）に対してカウント３―１から投じた５球目の１５２キロ直球が抜けた。ボールは顔面付近を襲う格好となり、大山は転びながらよけて四球で出塁となった。すると