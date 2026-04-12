映画『インターステラー』や『ダラス・バイヤーズクラブ』で知られるオスカー俳優、マシュー・マコノヒーが、サッカーの元イギリス代表選手で、米インテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデヴィッド・ベッカムに、「アメリカのサッカーを活性化させた」と感謝を伝えた。【写真】「Nuスタジアム」除幕式にベッカム一家が勢ぞろい長男ブルックリンは不在米テキサス出身で、事あるごとに地元愛を爆発させているマシューが、