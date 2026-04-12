◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）日本ハムの水野達稀内野手（２５）が３―３の３回１死二、三塁、松本晴から左犠飛を放ち逆転に成功した。「ミレニアム世代の活躍が続いていたので、自分も最低限の仕事ができてよかったです」。その後２死一、三塁から代わった２番手・伊藤から同じく２０００年生まれの９番・奈良間が中前適時打を放ち５点目を挙げた。先発の有原が初回に３点を失うビハイ