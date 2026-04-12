◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）ヒュンメルが来日１号となる中越えソロ本塁打を放った。４点をリードされた４回１死。床田の初球。１３７キロをバックスクリーン左に運んだ。堂々の打球に両手突き上げ本塁を踏み「とにかくスタンドに入ってくれてうれしい！」とコメントした。８日の中日戦では２―０の２回１死。ヒュンメルが放った飛球は、右翼ポール付近を通って右翼席に消えた。一塁の白井塁審が右