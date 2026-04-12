◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―巨人（１２日・平塚）巨人の戸郷翔征投手が先発し、７回９１球を投げて４安打１失点で降板した。戸郷は初回、先頭の成瀬に左中間への二塁打を浴びたが、２番・田内を右飛。続く３番・小田のライナー性の当たりを一塁手・三塚が飛びついてアウトにする好捕。４番・井上は中飛に打ち取った。１―０の２回は味方のエラーも絡んで走者を出したが、無失点に抑えた。３回は３者凡退。２―１とした４