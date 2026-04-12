フリーアナウンサーの岡副麻希(33)が1歳の娘とのツーショットを公開した。娘が元気よく走る動画もあり、「早い早い早ーい」と驚きの声があがっている。 【写真】すっかりお母さんになった姿に「素敵です」の声 岡副アナは1日に更新したインスタグラムに「新年度はじまりましたね新しい環境に、季節の変わり目、自分をほどよく甘やかしながら元気に乗り切りましょうね」と投稿。「さてさて今日は8