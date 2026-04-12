後藤啓介のアシストから伊藤涼太郎がゴールベルギー1部シント＝トロイデンは、4月11日に行われたプレーオフ第2節でクラブ・ブルッヘに1-2で敗れた。日本人6選手が先発出場した一戦で、日本代表FW後藤啓介のアシストからMF伊藤涼太郎が決めたゴールが話題となっている。試合を動かしたのはシント＝トロイデンの流れるようなパスワークだった。前半22分、左サイドバックのDF畑大雅がボールをもってMFイリアス・セヴァウイに縦パ